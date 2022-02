Antistatleg tankegods skaper uro i ny trusselvurdering

innenriks

Fredag vart trusselvurderinga for 2022 lagt fram av EOS-tenestene, representert ved Etterretningstenesta, Politiets tryggingsteneste (PST) og Nasjonalt tryggingsorgan (NSM). Kina og Russland blir framleis rekna for å stå for dei fremste truslane mot Noregs tryggleik, men også ein klar trend med såkalla antistatleg tankegods er i framvekst.

Antistatleg tankegods

Sentralt tankegods blant personar med antistatlege haldningar er ideen om at staten ikkje har eit legitimt grunnlag for maktutøving. Konspirasjonsteoriar knytt til koronapandemien og massevaksinasjon er eit samlande tema. PST trur at desse vil halde fram med å skape engasjement blant antistatlege sympatisørar.

– For mange av desse står staten og styresmaktspersonar sentralt i fiendebiletet, seier PST-sjef Hans Sverre Sjøvold.

PST reknar det som lite sannsynleg at desse personane vil prøve å gjennomføre terroraksjonar, men meiner det er mogleg at enkeltpersonar vil radikaliserast.

Sjøvold trekkjer òg fram at vaksinemotstandarar og høgreekstreme finn saman i felles sak mot styresmaktene. Den same tendensen er observert i andre vestlege land.

– Det er mange som kan vere skeptiske mot pandemihandteringa til styresmaktene. Det er ikkje dermed sagt at dei er høgreekstreme, men dei finn kvarandre i felles sak, seier PST-sjefen.

Normalt sett har nordmenn høg tillit til staten, noko som ikkje har endra seg nemneverdig, men Sjøvold vil ikkje sjå bort frå at valdshendingar retta mot dei som jobbar med å avgrense skadeverknadene av pandemien, kan finnast.

Moderat terrorfare

Terrortrusselen mot Noreg er på moderat nivå. Høgreekstreme og ekstreme islamistar er framleis venta å utgjere den største terrortrusselen, meiner EOS-tenestene. Den mest utfordrande utviklinga er venta blant dei høgreekstreme.

– Digitaliseringa har opna opp for utviklinga av ei rekkje ekstreme digitale nettverk. Ein stor del av våre kontraterrortiltak vil bestå av å identifisere norske brukarar i terrorforum. Brukarar som fremjar utvitydig rasistisk og nazistisk innhald, sa PST-sjef Sjøvold under framlegginga av risikovurderinga fredag.

Det er mange som spreier høgreekstremt innhald på nett.

– Sidan vi regelmessig avdekkjer nye personar og nettverk, antek vi at mørketala er store, sa Sjøvold.

Blant dei høgreekstreme er det dei såkalla akselerasjonistane som blir vurdert å vere den største trusselen. Akselerasjonisme er ei retning innan høgreekstremisme som forfektar ideen om at ein rasekrig er like om hjørnet, og at det hastar med å påskunde ein samfunnskollaps medan kvite framleis er i demografisk fleirtal i Vesten. Akselerasjonistar framhevar terror som eit viktig verktøy for å destabilisere samfunnet og setje i gang rasekrigen.

Sjøvold stadfestar overfor NTB at PST no vurderer terrortrusselen frå ekstreme islamistar som lågare enn frå høgreekstreme, men at dei følgjer situasjonen nøye.

Internasjonale truslar

– Trusselbiletet mot Noreg og norske interesser er stadig meir samansett, og Russland og Kina er dei fremste trusselaktørane, skriv Forsvarets etterretningsteneste i si trusselvurdering.

Dei peikar på at forholdet mellom dei to stormaktene og Vesten er forverra den siste tida og meiner at handlingane til statane viser at dei nyttar alle moglege verkemiddel for å støtte opp under måla sine.

– Dette omfattar alt frå militært press og økonomiske verkemiddel til etterretningsoperasjonar, handelsavtalar, teknologiutvikling og påverknad – det vi omtaler som samansett verkemiddelbruk. Dette gjer det utfordrande å skilje ulovleg og uønskt aktivitet frå legitim verksemd. Effekten av andre verkemiddel blir forsterka av trusselen om militær makt, skriv E-tenesta.

Dataangrep

Nasjonalt tryggingsorgan (NSM) åtvarar norske bedrifter mot komplekse truslar utanfrå. Direktoratet meiner tryggleiken ikkje er god nok.

– Å verne Noreg har aldri vore viktigare eller meir komplekst. Vi ser at norske verksemder ikkje tek denne situasjonen nok på alvor, seier direktør Sofie Nystrøm i NSM.

Ho peikar på ein kraftig auke i tryggingstruande hendingar, og at situasjonen i Ukraina og tryggingsbiletet elles er uoversiktleg og i stadig utvikling.

Ho fryktar at manglande tryggleik hos bedriftene òg kan få følgjer for nasjonal tryggleik – fordi trusselaktørane finn dei svake punkta hos leverandørar som også staten bruker.

