Vy foreslår fleire og raskare tog mellom Ski og Oslo

innenriks

11. desember blir teken Blixtunnelen mellom Oslo og Ski i bruk. No har Vy levert forslaget sitt til korleis togtilbodet på Østfoldbanen kan bli frå dette tidspunktet.

Dei foreslår mellom anna seks raske direkteavgangar per time i kvar retning mellom Oslo og Ski på vekedagane. Reisetida blir 11–12 minutt, som er rundt ei halvering av dagens reisetid.

Spora inn mot Oslo er ikkje heilt ferdige når strekninga opnar, derfor er kapasiteten på Oslo S noko avgrensa. Dette gir nokre føringar for korleis tilbodet blir det første året.

Etter opninga av Blixtunnelen er det berre lokaltoget (L2) som skal nytte «gamle» Østfoldbanen mellom Oslo og Ski.

Vy togs konserndirektør, Erik Røhne, seier dei har lagt vekt på å forme ut tilbodet slik at det ikkje må gjerast nye og store endringar når Follobanen er fullført i sin heilskap.

Han legg til at dei no formelt vil søkje Bane Nor, som eig infrastrukturen, om ruteleigar som gjer det mogleg å realisere dei foreslåtte tilbodsforbetringane. Endeleg fastsetjing av rutetilbodet skjer i september.

