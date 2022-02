To menn til arresterte etter fridomskrenkinga på Tolga i januar

innenriks

– Dei to personane vart arresterte på to ulike adresser i Oslo i går, skriv Innlandet politidistrikt i ei pressemelding torsdag ettermiddag.

Politiet skriv at den eine sikta ikkje ønskjer å forklare seg for politiet no. Han blir framstilt for fengsling fredag klokka 9.30 i Østre Innlandet tingrett på Hamar. Den andre sikta vil bli avhøyrt i løpet av dagen, og politiet vil etter avhøyret vurdere behovet for eventuell fengsling.

Frå før er fire menn sikta for fridomskrenking eller medverknad til dette. Tre av dei sit framleis i varetekt. Politiet skriv at dei ikkje vil be om fengslingsforlenging for den fjerde sikta, som vart arrestert 12. januar, fordi vilkåra for fengsling ikkje lenger er til stades.

Hendinga skjedde natt til søndag 2. januar i ein bustad i Tolga nord i Østerdalen. Då politiet kom fram, vart ein 20 år gammal mann meldt bortført, og foreldra hans vart køyrde til legevakt.

Om kvelden same dag dukka 20-åringen opp på eit tog på Gardermoen, der han bad konduktøren om å få låne ein telefon.

Ifølgje politiet vart 20-åringen skoten då han vart bortført, men han vart ikkje alvorleg skadd. Ein av teoriane til politiet er at gjeld var bakgrunnen for hendinga.