Straumprisane prega konsumprisindeksen også i januar

Frå desember 2021 til januar 2022 fall KPI med 0,9 prosent, viser tala frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

– I januar enda tolvmånadersveksten i KPI på 3,2 prosent. Den viktigaste bidragsytaren til dette er framleis prisane for elektrisitet inkludert nettleige, men vi ser at kompensasjonsordninga og den mellombelse reduksjonen i elavgifta er med på å dempe oppgangen, seier rådgivar Gunnar Larsson i SSB.

Kjerneinflasjonen steig

KPI justert for avgiftsendringar og energivarer (KPI-JAE) – òg kalla for kjerneinflasjonen – steig med 1,3 prosent frå januar 2021 til januar 2022, og gjekk ned 0,3 prosent frå desember 2021 til januar 2022.

Auken i kjerneinflasjonen er større enn det Noregs Bank rekna med, sentralbanken hadde venta ein auke på 1,0 prosent i januar. Dette kan ifølgje økonomane Dane Cekov og Kjetil Olsen i Nordea påverke renteauken frå Noregs Bank i mars.

Forskjellen mellom endringane i KPI og KPI-JAE viser at avgiftsendringar og prisar på energivarer bidrog til å trekkje KPI opp med 1,9 prosentpoeng dei siste tolv månadene.

Ei anna varegruppe som var med på å trekkje prisveksten opp, er drivstoff og smørjemiddel – som steig med 16,4 prosent – noko ein kan sjå i samanheng med høge oljeprisar og CO2-avgifta.

Prisfall på matvarer

Matvarer og alkoholfrie drikkevarer held fram med å trekkje i motsett retning, med eit prisfall på 1,6 prosent samanlikna med januar i fjor.

– Matvarer og alkoholfrie drikkevarer har trekt ned tolvmånadersveksten i konsumprisane i fleire månader. At prisane på mat går ned, og ikkje opp, viser at konkurransen i daglegvaremarknaden bidreg til å halde prisane nede, seier Vibeke Andersen, bransjedirektør for daglegvare i Virke.

Den løpande tolvmånadersveksten i KPI fall frå 5,3 prosent i desember 2021 til 3,2 prosent i januar 2022. Nedgangen kjem hovudsakleg av prisutviklinga på elektrisitet inkludert nettleige.

