Straumprisane dempar oppturen for bedriftene etter koronalette

innenriks

Talet på bedrifter som meiner marknadssituasjonen er god, auka frå 33 prosent i januar til 40 prosent i februar, ifølgje ei medlemsundersøking i februar. No seier 14 prosent at marknadssituasjonen er dårleg, mot 24 prosent i januar.

Undersøkinga viser samtidig at optimismen ikkje er jamt fordelt. Fleire sektorar som har vore hardt ramma av pandemien, opplever framleis at marknadssituasjonen er utfordrande.

Innan luftfart, reiseliv og transport er det fleire som meiner situasjonen er dårleg enn bra, respektive 43, 43 og 37 prosent av bedriftene i desse sektorane seier at marknadssituasjonen er dårleg. Snautt 20 prosent synest han er bra.

Samtidig er desse bransjane også blant dei som har opplevd størst positiv endring i synet på marknaden sidan januar.

Færre betalingsproblem

I den siste utgåva av medlemsundersøkinga svarer 37 prosent at dei har lågare omsetning enn normalt. I januar sa 43 prosent det same. Også her er det dei same sektorane som opplever mest nedgang; heile 78 prosent av bedriftene i NHO Reiseliv seier dei har mindre inntekter enn normalt.

Samanlikna med tida før omikronvarianten vart dominerande, er det no færre som melder om betalingsvanskar.

12 prosent – eller rundt kvar sjette bedrift – seier no at dei har betalingsproblem. Det er omtrent like mange som før omikron slo til. For berre ein månad sidan sleit 17 prosent – kvar sjette bedrift – med å betale rekningane.

Dyr straum svekkjer botnlinja

Men sjølv om pandemisituasjonen har vorte lettare, er det altså mange som slit med auka straumprisar. 43 prosent seier dyr straum betyr stor eller middels reduksjon i driftsresultatet. Igjen er reiseliv den bransjen som opplever den største nedturen. Også bilbransjen og bedrifter i NHO Mat og drikke skil seg negativt ut.

Ikkje overraskande rammar straumprisane fleire bedrifter i dei områda der straumen er dyrast. I sør og aust er det flest som rapporterer om om svakare resultat på grunn av dyrare straum, medan andelen er lågast i Nord-Noreg.

Blant dei hardt ramma bedriftene – dei som opplever stor eller middels nedgang i resultatet – opplyser ein av fem at dei har redusert aktiviteten. Omtrent like mange melder om likviditetsproblem.

Løft for energiselskap

Ein bransje skil seg tydeleg ut: Blant medlemsbedriftene i Energi Norge kan fire av ti rapportere om betre driftsresultat som følge av straumprisane.

Saman med sjømatsektoren er Energi Norges medlemmer òg blant dei som ser lysast på marknadssituasjonen. Rundt to tredelar av bedriftene seier situasjonen er god.

Undersøkinga vart gjennomført mellom 2. og 8. februar, etter at brorparten av smitteverntiltaka vart fjerna. 3.705 bedrifter har svart på undersøkinga.

(©NPK)