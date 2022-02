Stortinget utset lønnsauke

innenriks

Det vart klart i Stortinget torsdag.

I voteringa i saka vart det fleirtal på 57 mot 46 stemmer for eit forslag frå Høgre, Frp og Senterpartiet om å utsetje regulering av godtgjersla for stortingsrepresentantar til etter lønnsoppgjeret. Forslaget fekk òg støtte frå Venstre og KrF.

Det såkalla godtgjeringsutvalet skal ifølgje vedtaket leggje fram ei innstilling «så snart som mulig» etter lønnsoppgjeret til våren. Samtidig blir utvalet bede om å sjå bort frå lønnsutviklinga i 2020.

– Vi tek ikkje stilling til reguleringa no, seier Høgres stortingsrepresentant Svein Harberg til NTB.

– Det skal skje etter lønnsoppgjeret, og basert på det som skjer i lønnsoppgjeret, forklarer han.

Tviler på omkamp

SV og Raudt fremja begge forslag om å kutte i godtgjersla. Det vart det ikkje fleirtal for.

Raudt-leiar Bjørnar Moxnes meiner Stortinget burde ha vist meir «magemål».

– Den høge lønna, kombinert med andre goda til politikarane, er umusikalsk, og sånn trur eg det blir opplevd blant innbyggjarane òg, seier Moxnes.

Partikollega Mimir Kristjansson trur likevel ikkje på nokon omkamp når saka kjem opp for Stortinget på nytt nærare sommaren.

Det som ligg i korta, er at godtgjersla då vil bli oppjustert med ein prosentsats, meiner han.

– Dette er avgjort no, seier Kristjansson til NTB.

– Når Høgre, Frp og Senterpartiet ber godtgjersleutvalet om å regulere lønna, så betyr det at dei ber om å få lønnsauken tilbake.

Splittar regjeringspartia

Dei to regjeringspartia Arbeidarpartiet og Senterpartiet har skilt lag i saka. Men heller ikkje Arbeidarpartiets Kari Henriksen trur på nokon omkamp no.

– Det tviler eg på. No er dette vedtaket gjort, seier Henriksen.

Ho viser til at like forslag i utgangspunkt ikkje kan fremjast på nytt i same periode.

Harberg er derimot ikkje like sikker. Han viser til at Stortinget må ta stilling til det forslaget godtgjersleutvalet kjem med i etterkant av lønnsoppgjeret.

– Eg trur det blir ein ny diskusjon når det forslaget kjem. Det er heilt kurant, seier Harberg.

Reagerer på debatten

I debatten torsdag tok fleire representantar frå Frp orda for å åtvare mot den debatten som no har oppstått om lønna til politikarane.

– Det blir vanskeleg å gå ut av huset her og smile. Det er trist, seier Frank Sve (Frp) til NTB.

Han skuldar spesielt Raudt for å slå politisk mynt på saka på ein slik måte at det kan nøre opp under politikarforakt. Ifølgje han har det i dag vorte ei belastning å vere folkevald.

– Det blir berre tøffare og tøffare, seier Sve.

– Det er fritt fram for alle i Noreg å bli politikar. Men i dag er det nesten ikkje råd å rekruttere nokon.

Også Harberg reagerer på det biletet som til tider blir teikna av politikarar, spesielt i kjølvatnet av avsløringane knytt til pendlarbustader og etterlønn.

– Det reagerer vi på, seier Harberg.

– Det er sørgjeleg at nokons brot på reglane blir gjorde om til at alle er sånn. For sånn er det ikkje.

Alternative modellar

I diskusjonen har òg alternative løysingar komne opp.

Arbeidarpartiets forslag har vore å fryse godtgjersla for stortingsrepresentantar i påvente av konklusjonane til eit regjeringsoppnemnt utval for leiarlønningar i staten og eit stortingsutnemnt utval for representantordningar.

Samtidig har både SV og Raudt foreslått modellar der politikarane får eit kronetillegg i staden for eit prosenttillegg. Det skal bidra til at politikarlønna ikkje aukar meir i kroner og øre enn vanlege folks lønn.

Men dei alternative modellane vart nedstemde.

– Eg synest det er skuffande at stortingsfleirtalet fredar sine eigne ordningar endå ein gong. Det viser berre at den ukulturen som har vore på Stortinget over lengre tid, framleis lever i beste velgåande, seier Kristjansson.

SVs Ingrid Fiskaa seier partiet vil halde fram med å kjempe for kronemodellen.

– Det eg og SV er skuffa over, er at ein ikkje ser at det systemet vi har, legg opp til at forskjellane skal auke meir og meir, seier Fiskaa.

– Det fleirtalet no eigentleg seier, er at dei berre skal utsetje å auke godtgjersla.

