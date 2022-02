Skodespelarane ved Nationaltheatret vil flytte til Tullinløkka

innenriks

På Tullinløkka, ved Nasjonalgalleriet, har det vore byggjeplass i mange år, men no vil skodespelarane leggje den mellombelse hovudscena hit, skriv dei i eit debattinnlegg i Aftenposten.

Riksantikvar Hanna Geiran uttalte til avisa 6. februar at plassen bør haldast open for publikum, og ikkje blir innteken av andre aktørar akkurat no.

– Vårt håp er tvert imot at den vennlegsinna visitten vår vil revitalisere området, skriv skodespelarane.

Alternativet er å flytte den mellombelse hovudscena til ein parkeringsplass ved det nedlagde Økernsenteret. Det ligg eit stykke unna Oslo sentrum, og klemt mellom ein motorveg og ei T-banelinje.

– Vi har god grunn til å frykte at å leggje Noregs nasjonale hovudscene ved ein førebels byggjeplass godt utanfor sentrum, ikkje berre vil gjere teateret mindre tilgjengeleg for publikum. Det vil òg vere eit tydeleg teikn på korleis vi som samfunn prioriterer den norske kulturarven som Nationaltheatret er ein viktig del av, skriv skodespelarane.

