Sjukehuset Innlandet utset timar

– Slik smittesituasjonen i samfunnet er no, blir sjukehusa påverka på fleire måtar. Svært mange tilsette er borte frå jobb på grunn av covid-19 og annan sjukdom. Sjukefråværet blir både omfattande og uføreseieleg, seier direktør for Medisin og helsefag i Sjukehuset Innlandet, Ellen Henriette Pettersen, til Gudbrandsdølen Dagningen.

Ho beklagar òg at mange utsetjingar av poliklinikktimar og operasjonar kan skje på svært kort varsel. Til saman har sjukehuset fått ein reduksjon i planlagd aktivitet på om lag 20 prosent dei siste vekene, og situasjonen inneber at planlagd aktivitet må blir ytterlegare redusert i anslagsvis minst to veker framover.

– Vi prioriterer dei som treng akutt hjelp, i tillegg til kreftpasientar, barn og unge og pasientar som vil få prognosetap av utsetjingar, seier Pettersen.

Sjukehuset Innlandet HF består av dei fem somatiske sjukehusa i Elverum, Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Tynset, og dessutan andre psykiatriske og somatiske avdelingar.

