Riksveg 5 i Sogndalsdalen opnar tidlegast fredag ettermiddag

innenriks

Riksveg 5 i Sogndalsdalen er framleis stengd etter at det gjekk to snøskred over vegen onsdag kveld.

No har ein geolog vurdert rasområdet og vurdert at det er trygt for ryddemannskapa å starte arbeidet, melder NRK.

Statens vegvesen opplyser at dei klokka 15 fredag vil ta ei ny vurdering om når vegen mellom Sogndal og Sunnfjord kan opne igjen.

Ved 21-tida onsdag kveld gjekk det eit snøskred over riksveg 5 mellom Sogndal og Fjærland. Skredet var cirka 150 meter breitt og to meter djupt, ifølgje politiet. To timar seinare vart det meldt om eit nytt skred i same område.

