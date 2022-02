Regjeringa vil sikre lokal leiar i alle barnehagar

innenriks

I Hurdalsplattforma heiter det at regjeringa skal stille krav til vikarbruk, krav til stadleg leiar og gjennomgå oppgåver som tar tilsette bort frå barna.

– Det løfta følgjer vi no opp. Eg har gitt Utdanningsdirektoratet i oppgåve å greie ut og sende på høyring eit forslag til ny forskriftsføresegn om krav til stadleg leiar, seier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) til Utdanningsnytt.no.

Barnehagelova seier at alle barnehagar skal ha ein dagleg leiar, men det er ikkje lovfesta at vedkommande må vere til stades i barnehagen, ei heller kor stor stillinga skal vere.

Under forhandlingane om ny arbeidstidsavtale for lærarar og styrarar i barnehagane tidlegare i år avviste KS (interesse- og arbeidsgivarorganisasjonen til kommunesektoren) Utdanningsforbundets krav om stadleg styrar i alle barnehagar.

Dermed vart det bestemt å føre vidare den gjeldande arbeidstidsavtalen for barnehagelærarar ut 2023. Forbundet varsla likevel at dei framleis ville arbeide for å få gjennom kravet.

