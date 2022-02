Regjeringa vil gå i dialog med EU og Storbritannia for å unngå periodar med rein straumeksport

innenriks

– Det er naturleg at vi no går gjennom erfaringane frå vinteren, og deretter kan vi gå i ein dialog med Storbritannia og EU med mål om å sikre at vi unngår lange periodar med rein eksport i periodar med låg magasinfylling, seier olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap).

Olje- og energidepartementet vil ha ansvar for oppfølginga av denne dialogen.

Den siste tida har fleire ekstraordinære hendingar gjort at straumprisen i Europa har auka betrakteleg, noko som også slår inn på den norske marknaden.

Regjeringa ønskjer å ha eit større handlingsrom i periodar med for lite kapasitet i norske vassmagasin.

Krevjande

– Det har vore krevjande for både folk og bedrifter med den siste tidas straumprisar, noko regjeringa tek på alvor. Regjeringa vil bidra med fleire tiltak både på kort og lang sikt for å sikre rimeleg straum i Noreg òg i framtida, seier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Han understrekar at ein må gå gjennom erfaringane i vinter for å sjå på spørsmål om forsyningstryggleiken.

Senterpartiet har tidlegare teke til orde for å avgrense straumeksporten til Europa, noko EUs energikommissær Kadri Simson har åtvara mot.

Handlingslamma

Framstegspartiets energipolitiske talsperson Frank Sve meiner regjeringa verkar handlingslamma og peikar på at Frp fleire gonger tidlegare har kravd at regjeringa opprettar dialog med Storbritannia og EU.

– Dessverre har regjeringa heile vegen vore avvisande og skove EØS-regelverket framfor seg. Denne handlingslamminga har straffa norske straumkundar, som i altfor lang tid har måtta leve med betydeleg økonomisk uvisse på grunn av skyhøge straumprisar, meiner han.

På høg tid

Raudt meiner det no er på tide med handling og ikkje berre dialog.

– Dette er på høg tid, og noko vi har sagt lenge. Det som trengst no, er handling og ikkje prat – regjeringa må leggje tydelege krav på bordet for å få redusert eksporten av norsk straum og importen av høge straumprisar. Det er tydeleg at det finst eit handlingsrom her, og det må brukast. Dialog åleine får ikkje ned straumprisane, og regjeringa har allereie brukt for lang tid på tåkeprat, seier Sofie Marhaug, som er nestleiar i energi- og miljøkomiteen.

Noreg har straumkablar til fleire land, mellom anna til Tyskland og Nederland. I fjor haust starta prøvedrifta på den lengste undersjøiske straumkabelen i verda, North Sea Link mellom Noreg og Storbritannia.

Fleire tiltak

Regjeringa har innført fleire tiltak denne vinteren for å avlaste hardt pressa straumkundar, mellom anna ein straumpakke både til hushald og næringsliv og dessutan redusert elavgift, auka bustøtte, auka sosialhjelp, auka støtte til studentar og meir støtte til ENØK-tiltak for hushalda.

Torsdag vart det òg kjent at regjeringa vil gå vidare med havvindprosjekta i Utsira Nord og Sørlige Nordsjø, noko dei meiner vil gi betydeleg meir kraft inn i den norske marknaden gjennom kablar direkte til Fastlands-Noreg.

Regjeringas løysing fekk likevel lunken mottaking blant opposisjonspartia.

(©NPK)