Oslo: Byrådet og Høgre vil innføre mest mogleg av den nedstemte rusreforma

innenriks

– Oslo kan gå føre og vise at det er mogleg å møte folk med hjelp i staden for straff, seier Rina Mariann Hansen (Ap) til VG.

Ho er byråd for arbeid, integrering og sosiale tenester i Oslo og fortel til avisa at mange i Oslo Ap har vore frustrert etter at forslaget Solberg-regjeringa har til rusreform vart nedstemt.

Forslaget innebar avkriminalisering av bruk og innehaving av mindre mengder narkotika til eige bruk.

No går det Ap-leidde byrådet saman med Oslo Høgre. Dei har som mål å innføre så mykje som mogleg av rusreforma, utan å be Støre-regjeringa om lov.

– Vi håpar at vi kan få det til innanfor dagens regelverk. Det hadde vore mykje enklare viss rusreforma til Høgre-regjeringa fekk fleirtal, men det gjorde ho ikkje. Då er det fint at hovudstaden tek på seg leiartrøya og viser veg, seier Hassan Nawaz, bystyrerepresentant for Høgre.

I regjeringas Hurdalserklæring skriv Ap og Sp at dei er imot ei generell avkriminalisering av narkotika, men at «personer med rusavhengighet skal møtes med hjelp og behandling istedenfor strafferettslige reaksjoner».

Politikarane fortel at dei vil setje i gang eit pilotforsøk så raskt som mogleg, i samarbeid med politiet og dei rådgivande einingane.

(©NPK)