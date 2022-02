Medie-Noreg blir ramma av kraftig prisvekst på papir

innenriks

Prisen mediehusa no må belage seg på å betale ligg på rundt 6.000 kroner per tonn papir, i motsetning til ein pris som dei siste åra har lege på rundt 4.000 kroner per tonn.

– Det er ei kraftig prisstigning etter mange år med overkapasitet i papirindustrien. No har dei stengt ned delar av kapasiteten og dermed går prisen opp. Men vi trur det er ei uklok avgjerd som vil føre til at etterspurnaden etter papir vil falle, seier konsernsjef Per Axel Koch i Polaris Media til Kampanje.

Koch seier kostnadene for papirprisen er venta å auke med omtrent 50 prosent i 2022 samanlikna med 2021. Dette vil for Polaris Media føre til rundt 30 millionar kroner i auka papirkostnader for konsernet i 2022, dersom dei høge prisane held fram.

Mediepolitisk fagsjef Bjørn Wisted i Mediebedriftenes Landsforening (MBL) anslår at prisauken frå januar 2021 til januar 2022, utgjer ein kostnadsauke på omkring 100 millionar kroner på årsbasis for norske papiraviser.

Også konserndirektør med ansvar for trykk og distribusjon i Amedia, John Kvadsheim, seier til Kampanje at dei anslår ein meirkostnad på 12 til 14 millionar kroner for papiravisene sine.

