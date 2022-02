Helse vest opphevar suspensjonen av vikarbyrå

innenriks

Selskapet vart suspendert som følgje av kontraktsbrot, fordi dei ikkje betalte tilstrekkeleg overtidstillegg til sjukepleiarar. Frå 10. februar kan dei igjen levere vikarar til norske sjukehus.

– Dei har vist stor vilje til å rette opp i forholda avdekte under den nylege revisjonen og har sett i verk tilfredsstillande kontrollrutinar og ein plan for etterbetaling til vikarane. Derfor kan vi no oppheve suspensjonen under visse vilkår, seier direktør for medarbeidar, organisasjon og teknologi i Helse vest, Hilde Brit Christiansen, i ei pressemelding.

Vilkåret er at selskapet må oppfylle visse krav – selskapet må dokumentere at dei har etterbetalt vikarane den overtidssatsen dei har krav på innan 15. mai. Deretter vil helseføretaka gjere ein oppfølgingsrevisjon, og dersom denne stadfestar at problema er retta opp i, vil suspensjonen opphevast permanent.

Det blir framleis jobba med ei løysing opp mot det andre selskapet som vart suspendert 25. januar, opplyser Helse vest.

(©NPK)