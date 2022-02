Frp-representant fekk drapstruslar

innenriks

– Du får brev i posten om at du skal få nakkeskot. Eg synest det er så grenselaust at eg eigentleg berre burde reist heim. For dette er ikkje noko kjekt i det heile, sa Sve til Nettavisen.

Det var under debatten om lønt til stortingsrepresentantane torsdag at Sve avslørte at han har fått alvorlege truslar. Dei er no melde til politiet.

Frp-representanten frå Møre og Romsdal seier det ikkje er hyggjeleg å vere folkevalt når dette er stemninga han møtest av.

– Det har vorte veldig tøft å vere politikar og folkevalt. Det er ei vanvitig belastning, seier Sve.

3. februar vart rapporten Trakassering og truslar mot politikarar offentleggjort. Dette er tredje utgåve av undersøkinga frå Politihøgskolen. 46 prosent av regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentantar som har svart, seier dei har vorte utsette for ei alvorleg hending – som oftast ein direkte eller indirekte trussel mot dei sjølv eller deira næraste. Framstegspartiet var partiet som melde om flest hendingar og flest alvorlege hendingar.

