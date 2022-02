FHI: Omikrontoppen kan vere nådd

innenriks

– Noreg er på veg mot ei så stor grad av befolkingsimmunitet at smitten vil gå ned utan tiltak, seier smitteverndirektør Geir Bukholm til VG.

Det betyr at det er ein grunnimmunitet i befolkninga som gjer at reproduksjonstalet – altså kor mange personar kvar koronasmitta person smittar vidare – fell under 1. FHI trur at smitten kan falle òg sjølv om ein fjernar dei siste koronarestriksjonane.

Det kan likevel ta tid før ein merkar dette på sjukehusinnleggingar og sjukmeldingar. Toppen av effektane av koronasmitte kan nemleg liggje ei veke eller to fram i tid, ifølgje Bukhulm.

Regjeringa har teke sikte på å oppheve dei siste koronarestriksjonane innan 17. februar, men har opna for at det kan skje tidlegare. Det dreier seg om tilrådinga om éin meters avstand, bruk av munnbind, testing og krav om fire dagars isolasjon ved smitte.

Torsdag stadfesta Helsedirektoratet at dei har sendt sine siste faglege råd til regjeringa, skriv TV 2.

– Vi meiner det er eit moglegheitsrom for vidare lettar i tida framover, men kan ikkje seie noko meir detaljert før regjeringa har behandla dette, seier assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til kanalen.

(©NPK)