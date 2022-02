FHI: Framleis svært lite influensasmitte i Noreg

innenriks

– Overvakinga viser at influensaaktiviteten i Noreg er svært låg. Etter aukande førekomst av laboratoriepåvist influensa i desember, flata det ut i jula og har ikkje auka sidan. Det vanlege er aukande influensaaktivitet på denne tida av året, skriv Folkehelseinstituttet i vekerapporten sin om influensa.

Så langt i influensasesongen er det berre påvist 1.062 influensatilfelle, og førre veke vart det påvist influensavirus i prøver frå 76 personar blant 29.669 testa. Sidan veke 40 i fjor har 115 personar vorte innlagde på sjukehus med influensa.

FHI skriv at den aukande koronasmitten kan avgrense influensasmitten ved at infeksjon med eitt virus for ein periode kan føre til at ein er mindre mottakeleg for eit anna virus.

(©NPK)