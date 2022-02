Diakonheimen og Lovisenberg får dekt store delar av koronautgiftene sine

innenriks

Styret i Helse sør-aust vedtok torsdag å dekkje 93 prosent av den økonomiske meirbelastninga til sjukehusa i 2021, skriv Vårt Land.

Som følgje av koronapandemien låg Lovisenberg sjukehus og Diakonhjemmet an til eit stort underskot i fjor på grunn av tapte inntekter og auka utgifter under pandemien. Det kunne ha ført til store kutt dersom dei ikkje vart kompensert for dei ekstraordinære koronautgiftene.

Vedtaket betyr at Lovisenberg får kompensert omtrent 241 av 260 millionar kroner i tap og utgifter som følgje av pandemien. Vårt Land har enno ikkje oversikt over kronebeløpa for Diakonhjemmets del.

Sjukehusa går framleis med underskot i 2021, men med mindre enn dei frykta. Lovisenberg må spare inn 19 millionar kroner på budsjettet for 2022.

