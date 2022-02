DNB gir opp Sbanken dersom klaga blir avvist

innenriks

DNBs oppkjøp har vorte stansa av Konkurransetilsynet, men avgjerda vart klaga på. No ligg saka på Konkurranseklagenemndas bord, og ei avgjerd er venta innan 18. februar.

Dersom klaga ikkje fører fram, gir DNB-sjef Kjerstin Braathen opp forsøket, skriv E24.

– Viss dei (Konkurranseklagenemnda) skulle finne at dei deler synspunkta våre, vil dei sende saka tilbake til Konkurransetilsynet som vil ha noko tid på å gi ei revidert vurdering, seier Braathen.

I motsett fall er det ikkje aktuelt med eit søksmål for å prøve å vinne fram med DNBs syn, ifølgje Braathen.

Det var i april i fjor at DNB første gong varsla om oppkjøpsforsøket. Konkurransetilsynet stansa oppkjøpet av Sbanken etter bekymringar om at det ville føre til svekt konkurranse og dårlegare vilkår for kundar som ønskjer å spare i fond.

