Avinor: Stor auke i utanlandsreiser i januar

Oslo lufthamn opplever størst auke med totalt 430.000 innanriks-reisande, ein oppgang på 107 prosent samanlikna med januar 2021. Det var i tillegg nesten like mange utanlandsreisande passasjerar, altså 411.000. Det er ein auke på 413 prosent fleire enn året før.

– Utanlandstrafikken er no omtrent like stor som innanriksrutene frå hovudflyplassen. Dette trass i omikron-viruset, som pregar samfunnet akkurat no, seier direktør for trafikkutvikling Gaute Skallerud Riise i Avinor.

Selskapet trur auken kan ha samanheng med høg vaksinasjonsgrad, koronasertifikat og generell auka reiselyst i befolkninga.

Trass i ein kraftig auke i talet på flygande hos Avinor i januar 2022, er det likevel 50 prosent færre enn i det siste normalåret før pandemien 2019.

