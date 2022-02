20 personar straffa etter å ha kjøpt svart arbeid

innenriks

– Enkelt sagt er det slik at svart arbeid eksisterer fordi det finst etterspurnad. Du som forbrukar er ikkje friteken frå ansvaret for å gjennomføre eigne undersøkingar i kjøpssituasjonar. Desse sakene understrekar òg forbrukaransvar for å bidra til å førebyggje svart arbeid, seier skattekrimsjef Erik Nilsen i Skatteetaten.

Ved eit bokettersyn hos entreprenørselskapet vart det avdekt eit stort omfang av svart arbeid frå slutten av 2017 til slutten av 2019. Korrespondanse med kundar viser at dei hadde fått tilbod om prisar både med og utan moms, og at mange kundar hadde godteke tilbodet utan moms, skriv politiet i ei pressemelding.

Betalingar blei gjort kontant og på andre måtar som gjorde det vanskeleg å oppdage for skattestyresmaktene.

Dei 20 kundane er straffa for medverknad til skattesvik. Tolv av sakene vart avgjorde gjennom tilståingsdommar, medan åtte personar fekk førelegg. Til saman har dei fått inndragingskrav på 2.055.730 kroner. Dette har komme i tillegg til bøter på 297.000 kroner.

