Årslønna steig med 3,5 prosent i fjor

Årslønna frå 2019 til 2020 steig til samanlikning med 3,1 prosent, viser tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det var høgare vekst i årslønna i marknadsretta verksemd enn i offentleg forvaltning. Størst var lønnsveksten innan fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting med 5,5 prosent.

Blant næringar som omfattar både offentleg og privat verksemd, var årslønnsveksten innan helse- og omsorgstenester 3,0 prosent, medan innan undervisning var han på berre 2,2 prosent.

Ifølgje SSB kan mykje av lønnsveksten forklarast med dei til dels kraftige omveltingane i arbeidsmarknaden i etterkant av pandemiutbrotet, det høge nivået på etterspurnad etter arbeidskraft frå i fjor sommar og auka bonusutbetalingar.

Arbeidstakarorganisasjonen Unio meiner at tala stadfestar at det trengst eit lønnsløft i offentleg sektor.

– Unios grupper i offentleg sektor kom svært dårleg ut i 2020. No viser tala frå SSB at gruppene våre òg har komme svært dårleg ut i 2021, seier Unio-leiar Ragnhild Lied.

Ho peikar på at ramma som LO og NHO fastsette etter lønnsoppgjeret i fjor var at lønnsveksten i privat sektor ville bli 2,7 prosent.

– SSB-tala stadfestar at veksten i privat sektor vart langt høgare enn i offentleg sektor og viser kvifor det no trengst ei høgare ramme og eit lønnsløft i offentleg sektor i år. Det må til for at etterslepet i offentleg sektor skal takast igjen, seier Lied.

