Uklart når Deichman Bjørvika kan opne igjen etter vasskadane

– Vi veit ikkje når vi kan opne enno. Vi må opne opp golva og sjå korleis det står til. Så må ting få tørke. Vi vil opne så fort vi kan og veit nok meir i løpet av dagen, seier kommunikasjonsdirektør Jørn Johansen i Deichman til NTB.

Sjølve brannen spreidde seg frå ein sofa og opp ein vegg i fjerde etasje. Det var om lag 600 personar i bygget då den automatiske brannalarmen gjekk like før klokka 21.30 tysdag. Ingen vart skadde i hendinga.

Sprinklaranlegget har sleppt ut fleire tusen liter vatn, og 1.000 kvadratmeter er ramma, ifølgje Avisa Oslo.

Politietterforsking

Politiet undersøkjer om brannen var påsett.

– Det er ingen nye opplysningar i saka per no. Hypotesen er framleis at brannen vart påsett, seier krimleiar Mona Nordby i Oslo-politiet til NTB.

Politiet avhøyrer vitne og hentar inn bilete frå videoovervakinga på staden.

Ingen er arresterte, seier operasjonsleiar Vidar Pedersen til Aftenposten onsdag morgon.

Tørkar ut bygget

Det er særleg den tredje og fjerde etasjen i biblioteket som er ramma av vassmengdene.

– Det er der sprinklaranlegget utløyste vatnet, og så har det rent ned, seier Johansen.

Etter forholda ser det greitt ut i bygget, ifølgje Johansen. Det blir no jobba med å tørke ut golva etter dei store vassmengdene.

– Det er lite vatn å sjå i biblioteket no. Ytre sett ser det ikkje så gale ut, men vi veit ikkje kva skadar det er på bygningskonstruksjonen og elektronikken som ligg i golva, seier han.

Bøkene stort sett berga

I tredjeetasje, som er hardast ramma, er det flytta unna ein del bøker som fekk vatn på seg. Per no verkar det som at bøkene stort sett er berga.

– Det ser førebels relativt greitt ut. Vi går gjennom dette no. Det er jo ein del tusen bøker vi skal sjå på, seier Johansen.

Det viktigaste er at ingen personar vart skadde, seier han.

– Vi er veldig glade for at ingen vart skadde. Det ser ut til at sprinklaranlegget har fungert som det skal, og evakueringa har gått raskt.

Deichman Bjørvika ligg mellom Oslo S og Operaen og er Oslos hovudbibliotek. Bygget opna våren 2020.

