Trettebergstuen markerer rettane til skeive i Polen 17. mai

innenriks

– Tida er ikkje lineær, det er dessverre ikkje sånn at det alltid går framover. Fleire stader i verda – mellom anna i Polen – blir det stadig vanskelegare og farlegare å vere skeiv, sa Trettebergstuen under ein panelsamtale om skeive sine rettar i Polen onsdag.

Polen er rangert som det minst LHBTI-vennlege landet i EU. Mange av kommunane i landet har erklært seg som LHBTI-frie soner. Under besøket sitt i hovudstaden Warszawa skal likestillingsministeren møte både aktivistar og spesialutsendinga til den polske regjeringa for likestilling.

– Den norske regjeringa meiner det er viktig at Noreg òg går føre internasjonalt for blir skeiva rettar. Eg reiser til Polen for dialog, men kjem til å vere krystallklar på at eg forventar at også dei europeiske kollegaene mine kjempar for dei universelle menneskerettane, seier Trettebergstuen.

