Støre lovar straumstøtte også neste vinter

innenriks

– Høge straumprisar treffer skeivt og rammar sosialt urettferdig. Dei skal ha tryggleik for at vi stiller opp, seier Støre til VG.

Regjeringas straumstøtte varer i utgangspunktet fram til mars, men straumkrisa kjem til å vare i lengre tid, viser prognosane til Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE).

– Vi må vere førebudde på at straumprisane kan komme til å halde seg høge gjennom dette året, sa NVE-direktør direktør Kjetil Lund til E24 måndag.

Regjeringa har tidlegare stadfesta at ho vil stille opp med meir straumstøtte dersom situasjonen med ekstraordinært høge straumprisar held fram.

– Det vi no har gjort, er å lage ei ordning som vi har sagt skal gå ut mars. Deretter vil vi evaluere og sjå korleis ho har fungert og kva som eventuelt kan forbetrast. Men folk skal vite at vi vil stille opp om folk hamnar i same situasjon neste vinter, seier Støre.

