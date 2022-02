Regjeringa lanserer havvindprosjekt utan hybridkabel

innenriks

Avgjerda om utanlandssamband blir utsett, ifølgje Aftenposten og fleire andre medium. I staden vil regjeringa setje ned ei form for arbeidsgruppe som skal sjå nærare på spørsmålet, ifølgje opplysningar Dagens Næringsliv har fått.

Etter det NTB erfarer vil regjeringa no setje i gang med eit havvindprosjekt som ikkje omfattar omdiskuterte hybridkablar, men i staden med eit såkalla radielt samband, det vil seie berre knytte til Noreg.

Det er førebels to havområde som er aktuelle for utbygging med vindturbinar. Utsira Nord ligg like utanfor Haugesund. Sørlege Nordsjø 2 ligg lenger sør og vil bli meir samfunnsøkonomisk lønnsamt dersom det blir knytt til utlandet med ein hybridkabel, ifølgje Statnett.

Regjeringas havvindplanar skal lanserast på ein pressekonferanse klokka 13.15, med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til stades.

