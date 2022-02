Rapport: Jernbaneverket hadde manglande geoteknisk kompetanse

innenriks

Rapporten er utarbeidd av Deloitte, som vart hyra inn av Bane Nor, skriv Teknisk Ukeblad.

Kostnadsramma for prosjektet har auka frå 10,5 til 17,9 milliardar, noko Bane Nor har forklart mellom anna med funn av kvikkleire under sentrum av Moss.

Blant dei seks kritikkverdige observasjonane som Deloitte har gjort, er mellom anna at Jernbaneverket – Bane Nors forgjengar – ikkje hadde tilstrekkeleg kompetanse på geoteknikk i prosjektorganisasjonen i detaljreguleringsfasen i 2015–2016.

I rapporten heiter det òg at Bane Nor i dag ikkje har rutinar for korleis utbyggingsprosjekt skal både sikre og vurdere undersøkingar av grunnforhold.

Overfor Teknisk Ukeblad presiserer Stine Undrum, konserndirektør for utbygging i Bane Nor, at det ikkje er avdekt brot på lover eller reglar. Ho avviser òg at føretaket manglar dei omtalte rutinane.

– Bane Nor har sett inn fleire tiltak for å unngå at vi hamnar i denne situasjonen igjen, skriv ho i ein e-post.

(©NPK)