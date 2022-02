Noreg har brukt 4,5 milliardar på PCR-testing

innenriks

– Med alt av utstyr, bemanning og analysering har kvar test ein prislapp på 500 kroner, seier assisterande helsedirektør Espen Nakstad til P4.

Han seier at basert på gjeldande Helfo-refusjon, som for denne typen laboratorieanalysar skal dekkje rundt 40 prosent av kostnadene, vil dei totale utgiftene til reagens, prøvetakingsutstyr, analyseutstyr og maskinpark, og dessutan IKT-utvikling, opplæring og bemanning på laboratoria, utgjere nærare 500 kroner per analyse.

– Det vil seie at Noreg truleg har brukt rundt 4,5 milliardar kroner på PCR-testing i løpet av pandemien, seier Nakstad.

Utgiftene gjeld berre testing og analysar. Norske kommunar har i tillegg hatt store utgifter til bemanning ved teststasjonane og testinga.

