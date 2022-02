Mange fjellovergangar i Sør-Noreg er stengde

innenriks

I 6.15-tida onsdag melder Vegtrafikksentralen at riksveg 7 over Hardangervidda, fylkesveg 50 mellom Hol og Aurland, fylkesveg 53 mellom Tyin og Årdal, riksveg 13 over Vikafjellet og riksveg 15 over Strynefjellet er stengde.

Også E134 over Haukelifjell er stengd grunna snø og vind som gir dårleg sikt. Vegen vil vere stengd ut dagen.

E16 over Filefjell og riksveg 52 over Hemsedalsfjellet er opne.

Også Bergensbanen er stengd mellom Geilo og Hallingskeid på grunn av store snømengder og dårleg vêr.

(©NPK)