Havvindplan i kraftig motvind

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) hadde onsdag teke med seg tre statsrådar til kaia på Vippetangen. Med Oslofjorden som kulisse lanserte dei det dei kalla ei storstilt satsing på havvind.

Men Høgres Nikolai Astrup omtaler det heile som «ein flau bris» og eit industripolitisk mageplask, fordi ikkje heile feltet Sørlige Nordsjø 2 skal byggjast ut no, men delast i to fasar.

Astrup meiner havvindplanen er eit teikn på at intern usemje mellom Ap og Sp gir dårlegare løysingar for landet, og viser til Senterpartiets motstand mot såkalla hybridkablar.

– Sørlege Nordsjø II blir halvert. Dette er ei tapt moglegheit for leverandørindustrien i heile Noreg og må vere pinleg for industripartiet Ap, som i månadsvis har snakka om korleis havvind skal bli det nye industrieventyret i Noreg, seier Astrup.

Under Høgre-regjeringa var det heilt vindstille, parerer Støre.

– Dei sat i åtte år, og ikkje ei einaste vindmølle har komme opp. No kjem arbeidet i gang, seier han.

Auksjon

Regjeringa vil først opne ein del av feltet kalla Sørlige Nordsjø 2 for utbygging og kunngjer ein auksjon i løpet av året, så snart rammene for auksjonen er klar. Utbygginga vil gi cirka 7 terawattimar med straum i året, noko som svarer til forbruket til 460.000 hushald. All krafta herfrå skal sendast til Noreg.

Andre fase av feltet Sørlige Nordsjø 2 er utsette inntil regjeringa har teke stilling til korleis feltet skal koplast til straumnettet.

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Statnett er bede om å greie ut saka, inkludert spørsmålet om kopling til utlandet. Svarfristen er 1. oktober.

Regjeringa ber òg NVE om å bruke det neste året på å identifisere fleire havområde der det kan setjast opp vindmøller. Frå før er òg eit område utanfor Haugesund, Utsira Nord, peika ut som eigna for utbygging for flytande havvind.

– Ulønnsamt

Men på kaia i Oslo drukna nærast havvindplanane til regjeringa i dei mange spørsmåla til journalistane om hybridkablar, som altså gjer at straum kan sendast både til Noreg og Europa.

Dei kommersielle aktørane har vore tydelege på at utbygginga av feltet ikkje vil vere lønnsamt utan ei slik oppkopling.

Spesielt i Senterpartiet er det motstand mot hybridkablar, og temaet har vorte stadig heitare med kraftig aukande straumprisar i vinter. Men Støre avviser at spørsmålet er skove på fordi det er vanskeleg for regjeringa.

– Vi treng kraft, men vi vil bruke tid frå i dag og fram til hausten på å greie ut ulike nettløysingar, seier Støre til NTB.

Kven betaler?

Under pressekonferansen auka vinden på medan dei fire statsrådane måtte svare på spørsmål etter spørsmål, og særleg eitt tema gjekk igjen: Er det mogleg å gjere havvindutbygginga lønnsam utan hybridkablar? Og kor mykje skal staten spytte inn for få fart på vindkrafteventyret?

– Når det skal vere ein auksjon, kan ikkje vi tenkje høgt rundt ulike tal. Det er eit mål for oss å få kostnadene lågast mogleg, seier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

– Det ligg til grunn at det ikkje er norske forbrukarar som skal ta den ekstra kostnaden, seier olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap), som svar på spørsmål om det er aktuelt å auke nettleiga.

– Vi er opne for at det trengst eit element av støtte frå staten for å komme i gang, men det er for tidleg å setje to strekar under svaret, seier Støre til NTB.

– Må avlaste risikoen

På tampen av pressekonferansen var næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) krystallklar: All ny fornybar energi som havvind er alltid dyrt og ulønnsam i starten.

– Fellesskapet kjem til å risikoavlaste. Så skal vi risikoavlaste på ein smart måte, vi skal bruke færrast mogleg skattekroner, men tilstrekkeleg til at det kjem i gang og skjer hurtig, seier han til NTB, før han legg til:

– Så kjem denne teknologien til å bli lønnsam, det er eg 100 prosent sikker på.

Skuffa SV

Men det er ikkje berre den blå opposisjonen som er kritisk til planen regjeringa no har lagt. Også samarbeidspartnar SV er skuffa.

– Regjeringa har varsla ei gigantisk havvindsatsing, som skulle gi selskapa beskjed om korleis sikre lønnsam utbygging av havvind. I staden kjem regjeringa med ei utgreiing, ei høyring og finansiering i det blå, seier næringspolitisk talsperson og nestleiar Torgeir Knag Fylkesnes.

MDG meiner Senterpartiet har vunne fram med proteksjonismen sin, og at det betyr subsidiar – betalt av skattebetalarane og straumkundane.

– Det kjem industrien i Kyst-Noreg til å tape på, og det kjem norsk energiproduksjon på lang sikt til å tape på, konstaterer Rasmus Hansson overfor NTB.

