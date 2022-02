Forsvarsministeren: Noreg vurderer å droppe NH90-helikoptera

innenriks

Alle helikoptera skulle vore leverte i 2008, men framleis manglar eitt.

Enoksen ber Forsvarsdepartementet setje i gang eit arbeid med å sjå på maritime helikopter til Forsvaret heilt på nytt, skriv Aftenposten.

Éi moglegheit som blir vurdert, er å seie opp kontrakten for NH90. Innkjøpet av NH90-helikoptera har lenge vore skandaleråka. Noreg bestilte 14 helikopter i 2001, og dei skulle ha vore i drift i Noreg i 2008 om bord på kystvaktskip og fregattane til marinen.

– Vi har no motteke 13 helikopter. Men seks av desse er i ein førebels versjon. Vi får høyre frå den italienske leverandøren at dei kan vere ferdig oppgraderte i 2023, kanskje i 2024. Men faktum er at vi no har liten tillit til leverandøren NHI, seier Enoksen.

Noreg har òg tidlegare vurdert å seie opp kontrakten, mellom anna i 2008, men det er anslått at det vil vere omtrent like dyrt å halde på kontrakten som å seie han opp.

Sidan det no har gått endå fleire år utan at alle helikoptera er leverte, og det heller ikkje er klart når dette skjer, bør det igjen vurderast å seie opp kontrakten, seier Enoksen.

– Å seie opp kontrakten blir verken enkelt eller kostnadsfritt. Men dette er eit uttrykk for at det er slutt på tolmodet.

I 2018 konkluderte Riksrevisjonen med at Forsvaret og skattebetalarane hadde brukt åtte milliardar kroner på noko som ikkje var levert.

