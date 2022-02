FHI: Kan gå til normal kvardag i løpet av kort tid

innenriks

– Samfunnet kan i løpet av kort tid gå tilbake til normal kvardag utan særlege smitteverntiltak mot covid-19 utan at det vil gi betydeleg auka sjukdomsbyrde frå covid-19, skriv Folkehelseinstituttet (FHI) i si siste risikovurdering.

Samtidig reknar instituttet med at vinterbølgja vil smitte tre–fire millionar menneske, og at rundt ein halv million kan smittast i dei verste vekene.

– Vi trur at nokre tusen vil trenge sjukehusbehandling, men at sjukehusa aldri vil ha fleire enn tusen samtidig innlagt totalt og heller ikkje fleire enn hundre pasientar samtidig på respirator. I tillegg kjem pasientar med andre innleggelsesårsaker, men påvist SARS-CoV-2-infeksjon, skriv FHI.

Usikre på smittetoppen

Spreiingsevna til epidemien er no så stor at ei betydeleg bremsing av epidemien ville ha kravd svært sterke tiltak over tid, meiner FHI.

– Det er ingen klare fordelar med å forskyve epidemien ut i tid, skriv instituttet.

FHI veit faktisk ikkje kor langt årets vinterbølgje har komme.

– Vi reknar med at epidemien vil auke endå nokre veker, eventuelt med noko utflating i vinterferievekene, før denne bølgja snur og når eit lågt nivå i slutten av mars.

Epidemien veks no saktare enn i januar, men instituttet trur fjerninga av koronatiltak 1. februar og ein ny undervariant av omikron kan gi ein auke framover.

– Vi veit ikkje når epidemien når toppen og kor lenge denne bølgja vil vare. Heile landet vil ikkje nå bølgjetoppen samtidig, heiter det i risikovurderinga.

Mogleg ny bølgje allereie i sommar

Konsekvensane av vinterbølgja for samfunnet er særleg auka belastning på fastlegane, heimebaserte tenester, sjukeheimane og sjukehusa.

– Men også på resten av samfunnet ved at mange fleire må vere borte frå arbeidet på grunn av sjukefråvær og isolering. For individa er konsekvensane at mange blir smitta tidlegare enn dei elles ville vorte, skriv FHI.

Sjølv om vi kjem oss gjennom vinterbølgja, er det ikkje dermed sagt at vi er ferdig med korona for godt. Allereie til sommaren kan det komme ei ny bølgje, ifølgje vurderinga.

– Etter vinterbølgja må vi rekne med ei ny bølgje av denne varianten, truleg til hausten eller vinteren, eller ei ny bølgje av ein ny variant allereie i sommarhalvåret. Befolkningens grunnimmunitet vil sannsynlegvis verne godt mot alvorleg sjukdom, uansett variant, understrekar FHI.

Truleg lite sjukdomsbyrde frå influensa

Helsestyresmaktene har frykta at influensasjukdom skulle skape ei tilleggsbyrde på helsevesenet parallelt med vinterbølgja med korona, men ser no ut til å ha senka skuldrene noko.

– Det er no truleg at influensaepidemien og sjukdomsbyrda ho forårsakar, blir liten òg denne vinteren. Sjølv om epidemien skulle bli liten, kan han gi meir alvorleg sjukdom blant dei smitta, særleg hos små barn. Det er no fleire barn som aldri har møtt influensavirus før.

Dersom influensaepidemien glimrar med sitt fråvær denne vinteren òg, vil neste vinters epidemi kunne bli betydeleg større på grunn av lite immunitet i befolkninga, ifølgje FHI.