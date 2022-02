Stor markering for å redde Ullevål sjukehus

innenriks

– For eit par veker sidan kom den overraskande beskjeden frå regjeringa, ved helseminister Ingrid Kjerkol (Ap), at ho opnar for å køyre over Oslo bystyre, og dermed Oslos innbyggjarar i spørsmålet om nedlegging av Ullevål sjukehus.

– Det gjer meg både opprørt, fortvila og sint, sa Oslo-ordførar Marianne Borgen (SV), i appellen sin framfor Stortinget tysdag.

Framfor henne lyste hundrevis av faklar, halde av Oslo-borgarar ønskjer at Ullevål sjukehus skal utviklast og at det ikkje skal byggjast eit «monstersykehus» på Gaustad og Aker.

I regjeringsplattforma vart det klart at Ullevål sjukehus skal leggjast ned som planlagt og i staden skal ein byggje opp andre sjukehus i hovudstadsregionen.

Borga seier det er eit overveldande fleirtal i Oslo bystyre om at statleg regulering ikkje er akseptabelt. Både ordføraren og fakkeltoget gav tydeleg beskjed til regjeringa at ei slik overkøyring av lokalt sjølvstyre ikkje er akseptabelt, skriv Vårt Oslo.

– Hovudbodskapen vår dreier seg om gode sjukehus og helsetenester til Oslos innbyggjarar, seier Lene Haug, leiar av Redd Ullevål sjukehus.

Også tidlegare kulturminister Åse Kleveland, stuntpoet Torgeir Rebolledo Pedersen og fleire tillitsvalde i fagrørsla heldt appellar i demonstrasjonen.

(©NPK)