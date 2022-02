SV krev oppmøte i spørjetimen frå olje- og energiministeren

innenriks

– Vi vil at olje- og energiministeren skal komme og svare på spørsmål om den pågåande straumpriskrisa, og om kva regjeringa har tenkt å gjere på lengre sikt for å sikre at ikkje vi kjem i ein slik situasjon igjen, seier Lars Haltbrekken (SV) til E24.

Kvar veke sender regjeringa tre statsrådar til den såkalla spontane spørjetimen, der stortingsrepresentantane får høve til å stille spørsmål som statsråden må svare på utan områdingstid. Denne har ikkje olje- og energiministeren møtt i, trass at straumkrisa har vore høgt på dagsordenen sidan regjeringa tiltredde.

No fremjar altså SV ein interpellasjon for å kalle Mjøs Persen inn til Stortinget.

– Eg stiller i spontanspørjetimen når eg blir spurd om det. Det er Statsministerens kontor som har ansvar for å kalle inn. Eg har vore i den ordinære spørjetimen nesten kvar onsdag sidan eg tiltredde, og svart på alle spørsmål Stortinget har hatt, er svaret frå olje- og energiministeren sjølv.

Ho legg òg til at ho har delteke i debattar om straumstøtte både i Stortinget og i media.

Måndag oppmoda Stavanger Aftenblad på leiarplass statsminister Jonas Gahr Støre til å revurdere Mjøs Persens stilling.

