IS-dømt får ny behandling i lagmannsretten

innenriks

I fjor vart den 31 år gamle kvinna dømt til tre og eit halvt års fengsel for deltaking i ein terrororganisasjon. Det var første gong nokon i Noreg vart dømde i ei slik sak, og ho anka dommen på staden.

Kvinna og forsvararen hennar var ikkje samde i Oslo tingretts konklusjon om at det ikkje var tvil om at ho hadde delteke i ein terrororganisasjon med vitende og vilje etter at ho reiste frå Noreg til Syria i 2013.

Der var ho først gift med den norske framandkrigaren Bastian Vasquez, og etter at han vart drepen, endå to andre framandkrigarar før ho i januar 2020 vart henta ut av flyktningleiren al-Hol saman med dei to barna sine.

Tre veker

Forsvararen til kvinna, advokat Nils Christian Nordhus, sa til Aftenposten måndag at kvinna ikkje kan dømmast for å ha delteke i IS sidan terrororganisasjonen ifølgje han ikkje eksisterte då ho forlét Noreg i 2013. Då dommen fall, anka kvinna på staden. No har Borgarting lagmannsrett sett av tre veker til behandlinga av ankesaka som startar tysdag.

Saka var den direkte årsaka til at Framstegspartiet trekte seg ut av regjeringssamarbeidet i januar 2020. Kvinna returnerte til Noreg fordi ho opplyste til norske styresmakter at son hennar var sjuk.

Dommen var den første i sitt slag i norsk rettshistorie. Aldri tidlegare har ei kvinne vore tiltalt for terrordeltaking fordi ho stelte heime og passa barna medan ektemennene hennar var ute og kriga for IS i Syria.

Tilrettelegging

– Ved å reise til eit IS-kontrollert område i Syria og flytte inn hos ektemennene, der ho passa barn og gjorde ulike oppgåver i heimen, la den tiltalte til rette for at dei kunne delta aktivt i kamphandlingar for IS, sa tingrettsdommar Ingemar Nestor Nilsen då han las opp dommen mot kvinna.

Kvinna på si side hevda at ho ikkje hadde noka reell moglegheit til å reise heim og forklarte i retten at ho fleire gonger kjende seg fanga i Syria.

(©NPK)