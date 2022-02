Hareide får kritikk av Stortinget

innenriks

Det er klart etter eit møte i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité tysdag.

Bakgrunnen er at den tidlegare samferdselsministeren ikkje gjennomførte Stortingets vedtak frå 27. mai i fjor om å oppheve kravet om helseattest for eldre bilførarar.

Det er Frp-representantane Bård Hoksrud, Tor André Johnsen og Carl I. Hagen som har bede Stortingets ansvarskommisjon om å vurdere riksrett mot Hareide for brot på ansvarskjenslelova.

No har fleirtalet i kontroll- og konstitusjonskomiteen bestemt at det ikkje skal opnast riksrett.

Men Hareide får kritikk:

– Komiteen er tydeleg på at Hareide som statsråd hadde ei kritikkverdig kommunikasjonsform når han kommuniserte til media at han ville leggje bort forslaget, samtidig som Stortinget i budsjettforslaget han la fram for 2022, får beskjed om at det arbeids vidare med det, seier Høgres stortingsrepresentant Svein Harberg.

