Borgarting lagmannsrett har frifunne mann for dobbeltdrap i Bosnia

Lagmannsretten meiner det ikkje er bevist utover all rimeleg og fornuftig tvil at det var ekssoldaten i 40-åra som utførte drapa, eller at han medverka til dette, skriv Borgarting lagmannsrett i ei pressemelding.

Det var 28. juli 2014 at to menn vart drepne på ein kafé i landsbyen Trnopolje i Republika Srpska i Bosnia-Hercegovina.

Saka vart først etterforska av bosnisk politi. Deretter vart ho ført i lagmannsretten i Bosnia-Hercegovina, der mannen vart frikjend. Frikjenninga vart oppheva av høgsteretten i Republika Srpska i Bosnia-Hercegovina.

Mannen reiste tilbake til Noreg før saka på nytt kunne behandlast i Bosnia-Hercegovina. Fordi mannen var norsk statsborgar og ikkje kunne utleverast frå Noreg, vart saka overteken av norske styresmakter i mai 2018.

Etter dette har norsk politi gjennomført ei omfattande etterforsking i Noreg og i Bosnia-Hercegovina. Norsk påtalemakt tok ut tiltale mot mannen i januar 2020, og han vart dømd til 21 års forvaring med ei minstetid på ti år av Drammen tingrett i august 2020.