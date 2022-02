Anders Behring Breivik blir flytta frå Telemark fengsel til Ringerike fengsel

innenriks

– Formålet med flyttinga, som har vore vurdert over lengre tid, er i hovudsak at domfelte har gjennomført straffa i same avdeling med særleg høgt tryggingsnivå i mange år, og at det av den grunn vil vere formålstenleg med eit miljøskifte, skriv Kriminalomsorgen i ei pressemelding tysdag.

Overføringa vil gjennomførast i nær framtid, men Kriminalomsorgen skriv at dei av tryggingsmessige årsaker og personvernomsyn ikkje kan opplyse noko konkret om tidspunkt for overføringa.

I Skien sidan 2013

Breivik vart flytta til Telemark fengsel i Skien hausten 2013, der han er isolert i ei eiga avdeling der han disponerer tre celler. Ingen andre soningsfangar er underlagt strengare tryggingsregime enn det Breivik soner under i Skien.

Advokaten hans, Øystein Storrvik, har ikkje svart på NTBs førespurnader tysdag.

Ei mil unna Utøya

Ringerike fengsel har til liks med Telemark fengsel Skien avdeling ei eiga avdeling med særleg høgt tryggingsnivå. Domfelte vil dermed få tilsvarande soningsforhold som han har hatt fram til no.

Ringerike fengsel ligg ved Tyrifjorden, der også Utøya ligg. Det er omtrent ei mil i luftlinje mellom fengselet og øya der Breivik drap 69 personar i 2011.

Kriminalomsorga skriv at støttegruppa etter 22. juli er informert om flyttinga.

Dei understrekar òg at dei som hovudregel ikkje offentleggjer informasjon knytt til person eller sak, men har, etter ei konkret vurdering, valt å gjere eit unntak i dette høvet fordi 22. juli-saka er spesiell i norsk samanheng.

Dei vil ikkje kommentere saka ut over det som står i pressemeldinga.

Soningsforhold vart tema under rettssak

I førre veke avslo Telemark tingrett Anders Behring Breiviks krav om prøvelauslating, etter at minstetida på ti år av forvaringsstraffa på 21 år hadde gått ut.

Under rettssaka, som vart halden i gymsalen i Skien fengsel, vart soningsforholda til Breivik i fengselet eit tema.

– Viss ein person blir behandla så dårleg at han blir farlegare og farlegare under soninga, så slepp han aldri ut. Då vil styresmaktene forsterke argumentasjonen sin om at han må haldast i forvaring. Det er eit paradoks i alle forvaringssaker, sa forsvarer Øystein Storrvik.

Breivik har tidlegare saksøkt staten fordi han meinte at soningsforholda var eit brot på menneskerettane. Storrvik førebur no saman med Breivik eit nytt søksmål.

– Breivik sonar i dag under veldig statiske forhold med isolasjonspreg, og derfor vil vi prøve dette spørsmålet for retten på nytt, sa Storrvik til NTB førre veke.