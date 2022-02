72.000 studentar har søkt om straumstipend

innenriks

– 220.000 studentar har fått e-post frå oss om at dei no kan søkje om straumstipendet. Pengane blir utbetalte i løpet eit par dagar etter at avtalen er signert, seier Morten Rosenkvist, administrerande direktør i Lånekassen.

For å ha rett til stipendet må studentane vere over 18 år, borteboere, få støtte frå Lånekassen våren 2022 og betale straumutgifter i same periode.

Kor mykje straumrekninga har auka, betyr ikkje noko. Alle som har rett til stipendet og søkjer om det, får 3.000 kroner. Også deltidsstudentar og studentar som eig eigen bustad, kan søkje.

Stipendet er ei eingongsutbetaling og kjem i tillegg til kompensasjonsordninga for høge straumprisar som alle norske hushald får.

(©NPK)