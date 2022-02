17.652 nye koronasmitta registrerte siste døgn

innenriks

Tal frå Meldingssystemet for smittsame sjukdommar (MSIS) viser at det er registrert 1.664 fleire enn same dag førre veke.

Den 24. januar 2022 gjorde FHI store endringar i testsystemet, slik at færre koronasmitta blir registrerte i MSIS. På grunn av dette er ikkje tal etter 25. januar samanliknbare med tala før.

Omlegginga inneber at fleire ikkje lenger treng å ta PCR-test etter å ha testa positivt på sjølvtest, og dermed blir smitten heller ikkje registrert hos FHI. Folk blir likevel oppmoda til å registrere positive testar hos kommunen sin.

FHI bruker no i større grad andre måtar å overvake pandemien på enn smittetal. Hovudgrepet er å følgje med på sjukehusinnleggingar.

Måndag var 314 koronapasientar innlagde på sjukehus. Det var 24 fleire enn dagen før. I alt 45 av pasientane ligg på intensivavdeling, og av dei får 25 respiratorbehandling. Det er like mange på intensiv og tre færre på respirator samanlikna med dagen før, ifølgje Helsedirektoratets oversikt.

Dei siste sju dagane er det i snitt registrert 18.594 koronasmitta per dag. Tilsvarande snitt for sju dagar sidan låg på 19.987, så trenden er fallande.

I alt har 911.212 personar no testa positivt for korona i Noreg, ifølgje Folkehelseinstituttet.

Til saman er 1.467 koronasmitta personar døde i Noreg sidan mars 2020, viser førebelse tal.

22. januar 2022 vart det registrert 24.958 smitta i Noreg, som er høgaste døgntal hittil med det gamle testsystemet.

27. januar 2022 vart det registrert 24.677 smitta i Noreg, som er høgaste døgntal hittil med det nye testsystemet.

(©NPK)