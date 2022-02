innenriks

På nasjonale prøver er det både viktig at alle elevar gjennomfører under same forhold, og at flest mogleg elevar kan gjennomføre og oppleve meistring, påpeikar direktør Hege Nilssen i Utdanningsdirektoratet.

– Vi meiner vi har funne ein god balanse og vil takke Dysleksi Noreg for eit godt samarbeid over tid med faglege innspel og nyttige diskusjonar, seier Nilssen.

Bakgrunnen for tilrådinga er ei utgreiing bestilt av Kunnskapsdepartementet.

(©NPK)