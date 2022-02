Smittestopp-app fangar ikkje opp smitte raskt nok

innenriks

– Eg tenkjer at det er rimeleg sikkert at du kjem til å bli eksponert for smitte i løpet av relativt kort tid, og det er liten grunn til å tru at den appen vil informere deg om når det skjer, seier forskar på immunologi Gunnveig Grødeland ved Universitetet i Oslo til NRK.

Ho får støtte av professor og immunolog Anne Spurkland. Dei meiner appen akkurat no har mista funksjonen sin fordi oppmodinga til styresmaktene er at folk berre testar seg dersom ein har symptom eller bur saman ein som er smitta. Dermed kan mange uvitande vere smitta.

– Med det høge smittepresset vi har i Noreg no, og den korte tida det tek frå ein blir smitta av omikronvarianten til ein får symptom, må vi nok alle vere ekstra obs på symptom dei neste vekene anten vi får eit varsel frå Smittestopp-appen eller ikkje, seier assisterande helsedirektør Espen Nakstad.

Det er førebels ikkje mogleg å registrere sjølvtestar i appen, men Folkehelseinstituttet (FHI) reknar med at det skal bli mogleg innan nokre dagar.

(©NPK)