Kyrkja meiner forbod mot forkynning i skulen bør droppast

innenriks

I forslaget til ny opplæringslov inngår ein eigen paragraf som omtalar forbod mot forkynning. Lovforslaget er på høyring, og det får motstand frå Den norske kyrkja, skriv Dagen.

Eit eige forkynningsforbod er ein unødvendig dobbeltregulering og skaper nye uklarleikar og uvisse, heiter det i ei høyringsfråsegn frå Kyrkjerådet, som ber om at forbodet blir stroke.

Kyrkjerådet meiner ein kan behalde eit forbod mot forkynning i KRLE-faget, men at lovforslaget slik det no er formulert, kan opne for diskusjonar og konflikt rundt skulegudstenester – der elevar kan be seg fritekne frå å delta.

Høyringsfråsegna vart først omtalt av Vårt Land.

– Gudstenester må per definisjon innehalde forkynning og religiøs praksis for at dei skal vere gudstenester. Altså har Stortinget vedteke å oppmode til at elevar kan delta på noko som inneheld forkynning. Med denne nye føresegna, kan det oppstå ein konflikt mellom Stortingets oppmoding til skulegudstenester og den eksplisitte føresegna om forbod mot forkynning, heiter det i høyringsnotatet.

(©NPK)