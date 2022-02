Koronaberedskapen held fram ut april

innenriks

Kommunane får ros av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) for formidabel innsats så langt.

– Innsatsen til kommunane har vore avgjerande for at vi har hatt kontroll med smittespreiinga og no har kunna fjerne svært mange av koronatiltaka. Pandemien er likevel ikkje over, og tida framover vil bli krevjande. Mange vil bli smitta, seier ho, og ber om at dagens beredskap skal haldast oppe fram til mai.

Sjølv om vaksinasjonstempoet no er lågare, er det framleis viktig med eit ope og tilgjengeleg tilbod, ifølgje helseministeren. Det er gjort store endringar i Tisk-regimet (testing, isolering, smittesporing, karantene), men det er viktig at kommunane har kapasitet til å handtere lokale utbrot, påpeikar ho vidare.

40 millionar testar skal sendast kommunane i vekene som kjem. Det er derfor behov for frostfri lagerkapasitet og distribusjon til innbyggjarane.

Regjeringa vil om kort tid komme med oppdatert informasjon om forventningar til beredskap og testing, men inntil vidare blir kommunane bedne planleggje for dagens nivå.

(©NPK)