Vedum: Stoltenberg er den som samla sett er best kvalifisert som sentralbanksjef

innenriks

– Eg er glad for at eg kan presentere Jens Stoltenberg som Noregs nye sentralbanksjef. Det enklaste for meg hadde heilt sikkert vore å velje nokon andre, men eg har vore oppteken av éin ting: å velje den som samla sett er best kvalifisert til å fylle rolla som ny sentralbanksjef for Noreg, sa finansministeren på ein pressekonferanse om tilsetjinga.

– Etter ein grundig prosess har eg landa på at det er Jens. Sentralbanksjefen er den øvste leiaren for ei kompleks verksemd med mange flinke fagfolk. Stoltenberg har lang erfaring med å jobbe saman med flinke folk og er sjølv ein dyktig økonom, sa Vedum vidare.

– Han har vore sentral i utforminga av viktige delar av norsk økonomisk politikk.

(©NPK)