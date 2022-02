Vêromslag skapte trøbbel på Gardermoen

innenriks

– Problemet er frost i bakken og at det regnar. Det er eit vêrfenomen som gjer at det er heilt umogleg å bevege seg ute. Vi prøver å få drifta til å gå, men det er ikkje forsvarleg å ta av, sa kommunikasjonssjef Cathrine Framholt i Avinor til VG rundt klokka 8 fredag morgon.

Vel ein halvtime seinare opplyste Avinor på Twitter at begge rullebanane var opna igjen for normal trafikk.

– Vêromslag i morgontimane har ført til at Oslo lufthamn i ein periode berre tok imot fly som landa. Begge rullebanane er no opne igjen, og vi jobbar for fullt med å opne heilt opp. Passasjerar som er ramma, blir oppmoda til å følgje med på informasjon frå flyselskapa, skreiv Avinor.

(©NPK)