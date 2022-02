Tilsetjinga av Stoltenberg bør granskast, meiner fleire parti

innenriks

– Det er ingen tvil om at han er kvalifisert, men dei tette banda til statsministeren, partiet og regjeringa elles gjer at det kan setjast spørsmålsteikn ved tilsetjinga, seier Frp-leiar Sylvi Listhaug.

Ho seier til NTB at det har vere mykje kameraderi, middagar og andre ting som har vorte kjende i denne prosessen, noko som gjer at det er behov for å granske han.

– Vi får berre konkludere med at det kameraderiet som er i det partiet, lever vidare, seier Listhaug til NTB og viser til Arbeidarpartiet.

– Bekymringane gjeld framleis

Høgre tek valet til etterretning, seier Tina Bru. Ho påpeikar reaksjonane og bekymringane som økonomar, kommentatorar og ulike parti har teke opp.

– Denne uroa botnar ikkje i Stoltenbergs kvalifikasjonar, men i bindingane hans som tidlegare statsminister og gjennom fleire tiår profilert Arbeidarparti-politikar. På toppen av alt er han nær venn av statsministeren i landet, seier ho.

– Desse bekymringane gjeld framleis. Det kviler derfor eit stort ansvar på Stoltenberg sjølv og på regjeringa framover, seier Bru.

Vil følgje opp med grundige spørsmål

Utnemninga av Stoltenberg kjem til å bli følgd opp med grundige og gjennomtenkte spørsmål, supplerer Peter Frølich, som er leiar for kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

Komiteen har varsla at dei vil følgje opp utnemninga.

– Ikkje fordi vi legg til grunn at det har skjedd noko feil, men fordi det er viktig å kontrollere dette, særleg når utnemninga er så omdiskutert, seier Frølich.

– Uklokt

Venstre-nestleiar Sveinung Rotevatn er krass i kritikken. Han meiner utnemninga av Stoltenberg er uklok og oppsiktsvekkjande.

– Vi har ingen tradisjon i Noreg for å utnemne partipolitikarar til sentralbanksjef. Det skal vere ei uavhengig embetsstilling. No vel ein likevel å velje Jens Stoltenberg, sjølv om fleirtalet på Stortinget er bekymra, seier Rotevatn til NTB.

– Det burde ikkje regjeringa ha gjort, meiner han.

Rotevatn veit kva han ønskjer svar på i gjennomgangen i kontrollkomiteen: kven som har snakka med kven og når, i forkant av og under tilsetjingsprosessen.

– Manglar erfaring

Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO meiner at Stoltenberg er svært godt eigna til jobben og viser til den mangfaldige leiarerfaringa hans.

– Han manglar både teoretisk og praktisk erfaring frå ansvarsområdet til Noregs Bank. Men der vil erfaringa og kompetansen til Ida Wolden Bache utfylle hans på ein svært god måte. Vi vil få ei svært sterk sentralbankleiing, seier Dørum.

Det er finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) som står for utnemninga av ny sentralbanksjef. Stoltenberg er den beste sentralbanksjefen for Noreg, slår Vedum fast.

– Kombinasjonen av økonomibakgrunn, samfunnsforståing og ei leiarerfaring som få i Noreg har, gjer han svært godt eigna som øvste leiar i Noregs Bank, ein institusjon som forvaltar viktige samfunnsoppdrag på vegner av oss alle, seier han.

To reelle kandidatar

Stoltenberg var éin av to reelle kandidatar til stillinga som ny sentralbanksjef. Han konkurrerte mot visesentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Stoltenberg tiltrer truleg 1. desember. Noverande sentralbanksjef Øystein Olsen har bede om å få fråtre stillinga si 1. mars 2022, og visesentralbanksjef Ida Wolden Bache blir mellombels sentralbanksjef fram til Stoltenberg tiltrer.

Stoltenberg går av som generalsekretær i Nato ved utgangen av september.

