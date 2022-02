Kvar tredje spedbarnsmor har fått depressive symptom under pandemien

innenriks

– Oppfølginga av den psykiske helsa til gravide og nye mødrer var ikkje god før pandemien, men det kan sjå ut som at pandemien har vore dropen som fekk begeret til å renne over. Med andre ord så har pandemien avdekt ein systemsvikt, seier seniorforskar Malin Eberhard-Gran til VG.

Ho har leidd studien, som skjer i regi av Nasjonalt senter for kvinnehelseforsking på Oslo universitetssjukehus og Landsforeningen 1001 dager.

Det er Tidsskriftet for Den norske legeforening som har publisert studien.

Totalt har over 3.600 kvinner delteke. 29 prosent oppgav at pandemien har påverka den psykiske helsa deira mykje eller veldig mykje. 32 prosent har hatt eit høgt utslag på depressive symptom.

Over halvparten av dei som hadde psykiske helseplager som fødande under pandemien, sa at dei ikkje har fått adekvat helsehjelp.

– Vi har alle opplevd ei auka grad av isolering under pandemien, men akkurat i denne livsfasen kan mangel på støtte vere katastrofalt, seier Eberhard-Gran.

Ho peikar mellom anna på stengde helsestasjonar, avlyste barselgrupper, og at avlastinga frå besteforeldre og andre har delvis forsvunne.

Resultatet frå studien viser ein auke frå ein tilsvarande studie for ti år sidan, der 10 prosent svarte at dei hadde høge utslag på depressive symptom.

(©NPK)