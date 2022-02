Koronabøter for 9 millionar kroner i Oslo i 2021

innenriks

Oslo-politiet har også skrive ut flest bøter – 654, viser tal P4 har henta inn frå politidistrikta.

– Dei dyraste bøtene er på opptil 50.000 kroner, fortel påtaleleiar Audun Kristiansen i Oslo politidistrikt.

Innlandet politidistrikt har skrive ut 380 bøter, medan Aust politidistrikt har skrive ut 291. Ein stor del av bøtene gjeld brot på innreisereglane på svenskegrensa.

I Vest politidistrikt har særleg mange fått bøter for å nekte å dra på karantenehotell.

– Ei typisk innvending er at ein meiner det er like forsvarleg å gjennomføre karantene heime, og dei ser då ikkje at det er nødvendig å gjennomføre karantenen på hotell, seier politiadvokat Laila Karin Skeide.

Karantenenekt fører til ei bot på 20.000 kroner.

Politiet i Troms og Finnmark har skrive ut færrast bøter med 13 kvar.

