Jens Stoltenberg blir ny sentralbanksjef

innenriks

Den formelle utnemninga vart gjord i statsråd fredag.

Stoltenberg er i dag generalsekretær i Nato. Han har tidlegare vore både statsminister og partileiar i Arbeidarpartiet.

Stoltenberg var éin av to reelle kandidatar til stillinga som ny sentralbanksjef. Han konkurrerte mot visesentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Omdiskutert

Stoltenbergs kandidatur har vore omdiskutert på grunn av dei tette banda han har til Arbeidarpartiet og til statsminister Jonas Gahr Støre, som har erklært seg inhabil i saka.

Debatten bles opp igjen då det på nyåret vart kjent at stillinga som sentralbanksjef vart nemnd under to middagar med oljefondssjef Nicolai Tangen og «landsmodersonen» Knut Brundtland, der Støre deltok i den eine og Stoltenberg i den andre.

Lovavdelinga i Justis- og beredskapsdepartementet har likevel slått fast at Stoltenberg ikkje er inhabil til stillinga som sentralbanksjef.

I vurderinga si skriv lovavdelinga mellom anna at det er vanskeleg å sjå at Stoltenberg i rolla som sentralbanksjef «vil behandle slike saker som vil kunne gi statsminister Støre personlige fordeler, selv om det ikke helt kan utelukkes».

Stortingsfleirtalet skeptisk

Eit fleirtal av partia på Stortinget har likevel uttalt seg kritisk om Stoltenberg som ny sentralbanksjef, mellom anna på grunn av nyheitssakene om vennemiddagar og kontakt han har hatt med Støre om Noregs Bank-jobben.

Ei rekkje parti signaliserte før utnemninga at dei vil stille spørsmål frå kontrollkomiteen på Stortinget om tilsetjinga av ny sentralbanksjef, uavhengig av kven som får jobben.

Ein sentralbanksjef leier hovudstyret i banken og er dagleg leiar av sentralbankverksemda. I tillegg leier han eller ho komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet.

Formelt sett har sentralbanksjefen også det daglege ansvaret for forvaltninga av Oljefondet, men hovudstyret har valt å leggje denne oppgåva til oljefondssjefen.

Jens Stoltenberg overtek etter Øystein Olsen. Han tiltredde som sentralbanksjef 1. januar 2011 og varsla i august 2021 at han ville fråtre stillinga i februar 2022.

